كشف نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، عن سبب ارتدائه لقميص بأكمام طويلة طوال فترة لعبه.

محمد نور يكشف تفاصيل جديدة:

ونشر حساب برنامج “ذات” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والذي يُقدمه نجم الكرة السعودية، سامي الجابر، عن مزيد من كواليس حلقة محمد نور، حيث كشف مزيد من الأسرار.

وتحدث عن سبب ارتداء الكم الطويل، قائلًا: “مثل الرقم أريد أن يكون مميزًا، الكم الطويل أيضًا أرغب أن أكون مميز.. أقوم بشيء ملفت، وفي فترة قصرته شوية السنة التي حصلنا فيها على الدوري”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “كل سنة أحاول أن يكون هناك شيء جديد هذا تحدي مع نفسي؛ فالناس ترى محمد نور يرتدي شيء فترتدي مثله، حتى الشراب كنت أرفعه فوق الركبة وكنت أرتدي بوت أبيض لنفس السبب، فهذه أشياء نفسية تحفزني”.

أزمة المنشطات والفريق الأقرب لقلبه:

وكان النجم الاتحادي قد تحدث في برنامج “ذات” عن أزمة المنشطات وإيقافه غي عام 2015، كما كشف عن الفريق الأقرب إلى قلبه بين العميد والنصر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).