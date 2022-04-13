شدد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الروماني ماريوس سوموديكا على أهمية الدفاع وعدم استقبال أهداف، مؤكدًا صعوبة مواجهة القوة الجوية.

سوموديكا يؤكد صعوبة مباراة القوية الجوية

ويلعب الشباب ضد القوة الجوية على ملعب الملز، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وتحدث سوموديكا عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “سنواجه فريقًا قويًا وأمامنا مباراة صعبة، شاهدت مباراتهم الأولى أمام الجزيرة واستغربت خسارتهم أمام مومباي”.

وتابع: “حينما كنت مدرب الشباب قبل 4 سنوات كان دفاعنا الأفضل بالدوري، الدفاع هو الأهم والمباراة تبدأ 0-0، لذلك أنا أفكر أولًا بعدم استقبال الأهداف ومن ثم أفكر بالتسجيل”.

وواصل سوموديكا تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “من المهم المحافظة على نظافة شباكنا، في كل بطولات العالم البطل هو من يكون الأقل استقبالًا للأهداف”.

التفوق في جميع المباريات

وأكد سوموديكا تحسن أداء الشباب تحت قيادته وتفوقه في المواجهات السابق، وقال: “تفوقت في جميع المباريات التي لعبتها، أمام الهلال كنت أفضل تكتيكيًا لكن الحظ لم يحالفنا”.

واختتم المدرب الروماني تصريحاته قائلًا: “تسديدة سلمان الفرج لو أعيدت 10 مرات لن يسجلها، وفرصة هتان في الدقيقة 85 لو سجلت لكنا الآن بالنهائي”.