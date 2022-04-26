ردت الكاتبة الدكتورة سمية الناصر، على تغريدة أثارت اتهاماً لها وهو ربط الناس بالأسباب دون ربطهم بالخالق، والتي تسببت في حالة من الجدل.

واستعرض برنامج “الليوان”، الذي حلت عليه الدكتورة سمية الناصر فيه ضيفة، تغريدة سبق وشاركتها على حسابها بمنصة “تويتر” كتبت فيها: “أن تتخذ قرارك، أهم من أن تبحث عن خيرة الله”.

ليش تكرر كلمة خطير

ورفضت سمية الناصر، ما قاله “المديفر” في سؤال مفاده، اتهام مجموعة لها بـ “شرك الأسباب” وسيرها في اتجاه “خطير”، لأنها رابطة الناس بالأسباب دون ربطهم بالخالق.

وقالت الناصر، في حالة من الانفعال “ليش تكرر كلمة خطير، الكلام اللي أقوله مو خطير، الكلام اللي أقوله، كلام طبيعي”.

ونشب خلاف بين المديفر وسمية الناصر، الذي علّق على حديثها بقوله: “لا تبحث عن خيرة الله مو خطير؟”، لترد عليه: “لا ما هي كذا لا تقولني شيء أنا ما قلته”.

وتابعت سمية الناصر مفسرة عبارتها بقولها “إن المقصود منها هو توجيه النصيحة بأن لا تنتظر شيئاً”.