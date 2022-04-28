شوهد الممثل الأمريكي جوني ديب وهو يقوم ببعض التصرفات والسلوكيات الغريبة في قاعة المحكمة، ربما لإشغاله قليلًا عن تصريحات زوجته السابقة أمبر هيرد في محاكمة التشهير التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

وفي صباح الأربعاء، وهو اليوم العاشر من محاكمته، كانت سيارة ديب الرياضية السوداء تطلق أغنية Exodus لبوب مارلي أثناء توقفه، واستقبله المشجعون المحبوبون الذين حملوا لافتات العدالة لجوني.

سلوكيات جوني ديب الغريبة في المحكمة:

وقبل تواجده في قاعة المحكمة، شوهد الممثل البالغ 58 عامًا وهو يقوم بعرض ورقة مالية للجمهور بقيمة 2 دولار، كما رسم بعض الرسومات الغريبة بقلم أرجواني وظهرت منها رسمة على شكل تاج أخضر، أما الأمر الثالث فقد احتفظ بمجموعة حلوى هلامية على شكل الدببة مثل تلك التي يتناولها الأطفال.

وبجانب دفتر الرسومات وحلوى الأطفال والمال المعروض أمام الجمهور، فقد احتفظ جوني بغرض رابع وهو كوب فضي كبير مليء بما يُعتقد أنه قهوة سوداء.

شهادة رجال الشرطة في قضية جوني ديب وأمبر هيرد:

وكانت جلسة اليوم تتضمن شهادة رجال الشرطة التي استدعتهم أمبر هيرد، حيث حضر ضابط شرطة لوس أنجلوس الجدال الأخير بينهما قبل طلاقهما، وقال: إنه بسبب عدم تعاونها فإنه لم يكن لديه أي فكرة عن سبب استيائها، وفي حين أن هيرد زعمت أن جوني ديب صفعها إلا أنه لم يكن هناك أي دليل على ذلك، وتم تصنيف الحادث على أنه نزاع لفظي فقط.

وتعد مسألة إصابات هيرد في تلك الليلة أمرًا بالغ الأهمية في القضية، حيث تقدمت بعد أسبوع بطلب الطلاق وحصلت على أمر تقييدي ضد ديب، متهمةً إياه بالعنف المنزلي.

وتأتي تلك المحاكمة الشهيرة بعدما خسر ديب معركته القانونية مع زوجته السابقة أمبر هيرد في 2020، وقد اتهمته بالإساءة إليها وضربها، ونشرت مقالًا في صحيفة الصن البريطانية قالت فيه: إنه كان يسيء معاملتها.

وفي حين لم يذكر المقال ديب بالاسم لكن الممثل المخضرم رفع دعوى قضائية مقابل 50 مليون دولار، متهمًا إياها بالتشهير.