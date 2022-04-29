احتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بليلة 27 رمضان حيث يُعتقد على نطاق واسع بأنها ليلة القدر المباركة، حيث أُنزل فيها القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم.

ورصد موقع USA Today بعض اللقطات حول العالم التي يحتفل بها المسلمون بنهاية رمضان لاسيما في العشر الأواخر التي تعتبر من أعظم أيام السنة ولياليها.

1- باكستان

أفطر المصلون المسلمون في مسجد سيدي سعيد في باكستان خلال شهر رمضان المبارك في ليلة 27 رمضان، ويظهر الأولاد وهم يقرأون من القرآن الكريم، كما يتسوق البعض استعدادًا لعيد الفطر في سوق في بيشاور، باكستان، والتقطت فرانس برس صورة أخرى لبعض الصيادين المسلمين وهم يجلسون على متن قوارب استعدادًا للإفطار ثم الصلاة.

2- تايلاند

أقام بائعو الطعام في الشوارع أكشاكهم لبيع الطعام للمسلمين المصلين خلال صلاة التهجد في جنوب تايلاند، حيث يحضر طهاة المطاعم طبقًا يُدعى يخنة لحم الضأن في أواني ضخمة لبيعه.

3- بنغلاديش

توثق الصورة متطوعًا يعد طعام الإفطار للمسلمين المصلين قبل الإفطار خلال ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، وقد تجمع آلاف المسلمين في بنغلاديش في أحد أكبر المساجد في العالم، حيث حضر أكثر من 40 ألف شخص لصلاتي التراويح والتهجد.

4- الكويت

تظهر صورة جوية صائمين مسلمين يصطفون لتلقي وجبات الإفطار، تبرعت بها جمعية خيرية، حيث أن حملات توزيع الطعام هي عادة شائعة خلال شهر رمضان المبارك.



5- السعودية

تجمع عشرات الآلاف من المصلين في المسجد الحرام في مكة الليلة الماضية للاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان، ووثقت الصور الجوية المشهد المهيب للمصلين.

6- المسجد الأقصى، فلسطين

أظهرت صور من خارج قبة الصخرة في المسجد الأقصى بالقدس آلاف المسلمين يتجمعون للصلاة في ليلة القدر، تحت القبة الذهبية للمسجد التي تلمع في سماء الليل، كما تجمع مصلون في غزة، عند مسجد سيد الهاشم.

7- سوريا

تجمع المئات في المسجد الأموي بدمشق، سوريا، خلال شهر رمضان.

8- كشمير

مسلم في كشمير، الهند، يقرأ آيات من القرآن الكريم داخل مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني قبل قيام الليل.

9- إندونيسيا

يؤدي المسلمون الصلاة في شمال سومطرة، إندونيسيا.

10- تركيا

مصلون مسلمون يؤدون صلاة التراويح في تركيا في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول.