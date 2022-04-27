يبدو أنه من الصعب على رجل واحد أن يدير ثروة مقدارها 240 مليار دولار، لكن في الوقت نفسه، بمن قد تثق إذا كنت تملك هذا القدر من المال؟ هذا هو السؤال الذي لم يضطر إيلون ماسك للإجابة عنه؛ لأنه يمتلك صديقًا سريًا يدير له ثروته وما يُسمى بمكتب العائلة أيضًا، بحسب ما كشفت عنه مجلة Deseret News.

وقال تقرير المجلة إن هذا الصديق السري يُدعى جاريد بيرشال، 47 عامًا، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ويعمل في شركة ماسك منذ عام 2016، حيث ساعد في إدارة ثروة تُقدر بنحو 240 مليار دولار.

ويعمل من مبنى مكون من ثمانية طوابق، تحت نفق في ضواحي أوستن، وتم فصله من قبل شركة ميريل لينش، المملوكة لبنك أوف أميركا، ثاني أكبر بنك في العالم، بسبب سلوكه الذي أدى إلى فقدان ثقة الإدارة، وحاول بعد ذلك الاستمرار في مهن لائقة في مجال التمويل.

وكان قد تخرج من جامعة بريغهام في عام 1999، وعمل في جولدمان ساكس في نيويورك فور تخرجه كمحلل مالي، ثم انضم إلى ميريل لينش في عام 2000 حيث عمل لمدة عقد كمدير ثروة، وبعد أقل من شهر، بدأ العمل في مورغان ستانلي وكان يحظى هناك باحترام كبير حتى غادر ليدير ثروة إيلون ماسك.

صديق إيلون ماسك قاد صفقة استحواذ تويتر

ورغم أنه لم يسمع عنه سوى القليل من الناس، إلا أنه هو نفسه من قاد واحدة من أهم عمليات الاستحواذ على الشركات في عصرنا، وهي الاستحواذ على شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار.

وقال رافائيل أميت، أستاذ الإدارة في مدرسة وارتون: بمجرد تعيين شخص ما لإدارة مكتب العائلة، فهذا يعني أنك تثق به، وقد أعده ماسك بطريقة تسمح له بأقصى قدر من السيطرة.

ما هو مكتب العائلة؟

ويدير بيرشال ما يسمى بـ مكتب العائلة، وهي شركة استشارية خاصة لإدارة الثروات، تخدم الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية، وقد قال أميت لرويترز إن صلاحياته واسعة بشكل غير عادي.

وفي عام 2021 تم تسجيل بيرشال كمدير لمكتب عائلة ماسك المُسمى بـ Excession تيمنًا برواية الخيال العلمي التي تحمل نفس الاسم، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Neuralink لرقائق الدماغ التابعة لـ إيلون ماسك؛ كما أنه مدير في شركة Boring Company وعضو مجلس إدارة في مؤسسة ماسك الخيرية الخاصة.

ولمعرفة مدى أهمية جاريد بيرشال فيجب العلم أن جيف بيزوس وبيل جيتس يوظفان نحو 100 شخص لإدارة مكتب العائلة.

ثروة صديق إيلون ماسك السري

من غير الواضح مقدار راتب بيرشال، حيث لا توجد متطلبات تنظيمية للمكاتب العائلية للإفصاح علنًا عن أصولها أو رواتب موظفيها، لكنه يعيش مع زوجته وأطفاله في قصر مكون من خمس غرف نوم تبلغ تكلفته 4 ملايين دولار في ضاحية ديستني هيلز الغنية.

ذلك بالإضافة إلى عقبات أخرى تتضمن حمام سباحة كبيرًا مع شلال وكهف، بالإضافة إلى ملاعب رياضية ومساحات لعب للغولف تقع بين أشجار البلوط في حديقة واسعة، كما أنه يمتلك أيضًا مرآب سيارات يسع 12 سيارة.

حماية إيلون ماسك

يمتد دور بيرشال إلى ما هو أبعد من التمويل، فهو لديه ميل غرائزي لحماية ماسك، على سبيل المثال، في عام 2018، استأجر محققًا خاصًا للبحث عن غواص بريطاني انتقد فكرة ماسك التي اقترح فيها استخدام غواصة سبيس إكس الصغيرة لإنقاذ فريق كرة قدم صغير محاصر في كهف في تايلاند، وفقًا لوثائق المحكمة، وعند البحث وجمع المعلومات تم رفع قضية تشهير ضده وفاز ماسك بها.