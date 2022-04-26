علقت دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم على أبرز الحالات التحكيمية في مباراة النصر ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبو سبعان لا يستحق الطرد:

ولفتت دائرة التحكيم إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، محمد أبو سبعان لا يستحق الطرد أمام النصر عند الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول، مؤكدة عدم صحة هذا القرار من الحكم.

وشددت على عدم وجود ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند الدقيقة 94، مشيرة إلى أن الاحتكاك الذي حدث بين المهاجم وحارس المرمى كان احتكاكًا طبيعيًّا؛ وتدخل حكم الـVAR كان غير صحيح.

النصر يفوز على الفيحاء:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نجح في تحقيق الفوز على الفيحاء بهدف دون رد سجله جلال الدين ماشاريبوف، ليقود العالمي لحصد ثلاث نقاط هامة قبل فترة التوقف الحالية.

ورفع العالمي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 30 نقطة في المركز الثامن.