أوضح الخبير الجيولوجي البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون أن أول امتياز نفطي في الجزيرة العربية كان في جزر فرسان عام 1910م، وليس في المنطقة الشرقية كما يعتقد البعض، مؤكدًا أن “الربع الخالي” ليس خاليًا؛ ففيه الحياة الفطرية ومياه جوفية.

وقال ابن لعبون، خلال استضافته في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر: “إن المملكة قاريًّا وجيولوجيًّا توفرت فيها جميع العناصر الرئيسية لتكون النفط.

الدكتور "عبدالعزيز بن لعبون": لولا الله ثم "أرامكو" لما عرفنا الجيولوجيا في المملكة @almodifer#عبدالعزيز_بن_لعبون_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/vdPhkyKnL8 — الليوان (@almodifershow) April 13, 2022

وأضاف أن المملكة العربية السعودية لديها سجل جيولوجي طويل، وطبقات صخور مختلفة حيث الصخور المولدة للنفط والصخور الحابسة للنفط.

أول امتياز للنفط:

وأوضح: أن النفط يوجد في المنطقة الشرقية بشكل رئيسي، وفي الخليج العربي، في الربع الخالي، جنوب الرياض، المنطقة الشمالية، البحر الأحمر، والقصيم.

أول امتياز نفطي في الجزيرة العربية كان في فرسان عام 1910..

الدكتور "عبدالعزيز بن لعبون" يتحدث عن مناطق تواجد النفط والغاز في بطون السعودية، ورحلة الاكتشاف التي بدأت قبل قرن@almodifer#عبدالعزيز_بن_لعبون_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/wmP5leDsNd — الليوان (@almodifershow) April 13, 2022

أهمية شركة أرامكو:

وتطرق ابن لعبون إلى أهمية دور شركة أرامكو قائلًا: إنه لولا الله ثم “أرامكو” لما عرفنا الجيولوجيا في المملكة، فبعد 3 أشهر من توقيع اتفاقية الامتياز للبحث عن النفط أتى جيولوجيون للجبيل ومنها انطلقوا وقاموا بدراسات حتى وصلوا للربع الخالي، وبدأ ترتيب جيولوجية المملكة حسب الوحدات الصخرية وتم تصنيفها.

وتابع ابن لعبون: “حتى إلى الآن معظم الدراسات التي حصلت في الثلاثينات من القرن الماضي لا زالت قائمة ويستفاد منها حتى الآن”.