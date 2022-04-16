قال الخبيران التحكيميان المصري سمير عثمان ومحمد فودة: إن نادي الهلال تعرض لـ ظلم تحكيمي خلال مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثالثة بـ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعدم احتساب 3 ركلات جزاء لـ أزرق العاصمة.

المستشار التحكيمي – سمير عثمان :

– ركلتا جزاء للهلال لم تحتسب في الدقائق 3 و 59

– لا توجد ركلات جزاء للهلال في الدقائق 72 و 75 المستشار التحكيمي – محمد فودة : ركلة جزاء للهلال لم تحتسب في الدقيقة 72#الهلال_استقلول⁩

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/CDBpJekCKA — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 15, 2022

وتقام مباريات دور المجموعات بالبطولة الآسيوية في المملكة دون اعتماد تقنية VAR من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأمر الذي أثار الجدل مؤخرًا.

عدم وجود تقنية VAR حرم الهلال من 3 ركلات جزاء:

وقال سمير عثمان في برنامج “أكشن مع وليد”: “الزعيم له ركلتي جزاء في الدقيقتين الـ3 والـ60 وليس له ركلات جزاء في الدقيقتين الـ72 والـ75”.

أما محمد فودة فقال: “الزعيم له ركلة جزاء لم تُحتسب في الدقيقة الـ72”.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وبالشوط الثاني ورغم تراجع أداء الأزرق، نجح سلمان الفرج في إحراز هدف المباراة الوحيد من عرضية متقنة من اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

الزعيم يحقق 3 انتصارات متتالية في البطولة: