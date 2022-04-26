أصبح النجم عمر هوساوي جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال المباريات المقبلة.

عمر هوساوي يتعافى مع الإصابة:

وذكر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أوضح عمر هوساوي بأنه تعافى- ولله الحمد- تمامًا من الإصابة، وأنه جاهز لمباريات الفريق المقبلة بالدوري”.

وكان عمر هوساوي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الاتحاد ضد ضمك التي أُقيمت في مطلع شهر مارس الماضي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، ويتم تجهيزه في المواجهات الودية.

الاتحاد يستأنف الدوري بمواجهة الفتح:

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مبارياته بعد فترة التوقف الحالية، بمواجهة الفتح، يوم 6 مايو المقبل، في إطار مواجهات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسير الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.