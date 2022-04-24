ساهم فوز تشيلسي ضد وست هام، ظهر اليوم الأحد، في الجولة الـ34 لـ بطولة الدوري الإنجليزي من تجديد آمال البلوز في الفوز بمقعد مؤهل لـ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ملخص مباراة تشيلسي ضد وست هام:

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي، ثم أهدر الإيطالي جورجينيو ركلة جزاء لـ تشيلسي لينجح بعدها الأمريكي كريستيان بوليسيتش في إحراز الهدف الوحيد للبلوز بالدقيقة الـ91 من عمر المباراة.

ويتواجد تشيلسي حاليًّا بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، أما نادي وست هام فيحتل المركز السابع برصيد 52 نقطة.

وسيخوض تشيلسي مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد الخميس المقبل في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة في العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

نتائج مباريات اليوم الأحد:

وكانت مباريات اليوم الأحد انتهت بفوز تشيلسي على وست هام يونايتد بهدف، وفاز بيرنلي على وولفرهامبتون بهدف دون رد، برايتون تعادل مع فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين لكل فريق، أما ليفربول ففاز على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين دون رد.