وثق مقطع فيديو متداول لحظة استهداف السفينة الرئيسية للأسطول الروسي بالبحر الأسود، موسكوفا بصاروخ مضاد للسفن.

وكانت القوات الأوكرانية أعلنت أنها ضربت وألحقت أضرارًا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، في حين قالت روسيا إن طاقمها أجبر على الإجلاء عن السفينة نتيجة حريق دون الاعتراف بوقوع هجوم.

معلومات عن المدمرة موسكوفا

وتعتبر موسكوفا أخطر سفينة في البحر الأسود، وتقول كييف إن موسكوفا شاركت في واحد من الاشتباكات المبكرة بالحرب، عندما رفض حرس الحدود الأوكرانيون في جزيرة سنيك الصغيرة في البحر الأسود أمرًا صدر من السفينة بالاستسلام.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

ميدانيًا تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية في يومها الـ50 حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز MiG-29 ومروحية ومسيرة في مطار دنيبرو ليلًا، كما تم تدمير 12 هدفًا عسكريًا ومستودعات تابعة للقوات الأوكرانية.

كما دمرت القوات الجوية الروسية 48 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الـ24ساعة الماضية، بما في ذلك موقعان للقيادة، ومحطة رادار، وموقعان من طراز MLRS، و6 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية، و48 نقطة وموقع عسكري أوكرانيا.