أكدت الأميرة لمياء بنت ماجد أن القطاع الخيري هو من يدعم الأفراد ماليًّا بشكل مباشر، والقطاع غير الربحي يعيد تدوير الدخل المالي للمشاريع المستدامة.

الأميرة لمياء بنت ماجد: هناك ضعف في تأهيل الكوادر التي تدير المؤسسات الغير ربحية.. وتؤكد: التقنية مهمة في عمل القطاع الثالث ويجب عليهم أن يحذو حذو "مؤسسة مسك".@almodifer@lamia1507@MiskKSA#لمياء_بنت_ماجد_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/bMOEHwUK9s

— الليوان (@almodifershow) April 18, 2022

أهم مسارات رؤية 2030:

وأضافت الأميرة لمياء بنت ماجد، خلال حوارها إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التقنية والحقوق وتنمية المجتمعات، والخدمات العمالية والتطوع والمسؤولية الاجتماعية والخدمات البيئية والزراعية، من أهم مسارات رؤية 2030.

ضعف في تأهيل الكوادر:

ورأت أن هناك ضعفًا في تأهيل الكوادر التي تدير المؤسسات غير الربحية، مشددةً على أن التقنية مهمة في عمل القطاع الثالث ويجب عليهم أن يحذو حذو “مؤسسة مسك”.

وتابعت أن 37% من مؤسسات القطاع الثالث تعمل في تنمية المجتمعات، و22% في الإرشاد والجوامع، و6% في الصحة والتعليم، وأقل من 1% على البيئة، وأقل من 3% يعمل على الأبحاث والدراسات.

الأميرة "لمياء بنت ماجد آل سعود": وصلنا إلى 400 ألف متطوع في القطاع غير الربحي، والرؤية تهدف إلى أن نصل لعدد 10 آلاف جمعية ومؤسسة @lamia1507@almodifer#لمياء_بنت_ماجد_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/KbWgxNMs2E — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 18, 2022

تحديات أمام القطاع الثالث:

وأشارت الأميرة لمياء بنت ماجد إلى أن ضعف تأهيل الكوادر، ومشاركة القطاع الخاص، وتطوير منظومة التشريعات أبرز التحديات التي تواجه القطاع الثالث، مضيفة: وصلنا إلى 400 ألف متطوع في القطاع غير الربحي، والرؤية تهدف إلى أن نصل لعدد 10 آلاف جمعية ومؤسسة.