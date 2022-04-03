يُعد النجم ماجد عبدالله واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية، ونجح في التتويج بجميع البطولات بقميص نادي النصر.

بداية ماجد عبدالله مع كرة القدم:

وولد ماجد عبدالله في مدينة جدة عام 1959، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى الرياض بسبب ظروف عمل والده، وعاش في العاصمة بين أحياء العطايف والسويلم والظهيرة.

وبدأ شغفه في الرياضة خلال المرحلة الابتدائية، حيث شارك في منافسات دوري عتيقة مع فريق الاتفاق، ونجح في التتويج باللقب بعد تحقيق الفوز على جميع المنافسين في البطولة.

محطات بارزة مع المنتخب والنصر:

وانطلقت مسيرة ماجد عبدالله الرياضية الاحترافية مع نادي النصر في عام 1975، ليصبح أول قائد لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم في تاريخ المشاركات بكأس العالم عام 1994.

كما يُعد من أبرز المحطات في مسيرته الرياضية، عندما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للفوز في لقب كأس الكؤوس الآسيوية في عام 1998.

مسيرة من الإنجازات:

وساهم ماجد عبدالله في حصد أول لقبين آسيويين لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، كما نجح في تحقيق مختلف الألقاب المحلية والإقليمية والقارية مع النصر، ويُعد الهداف التاريخي للأخضر والعالمي.

ويحل النجم النصراوي ضيفًا على برنامج “ذات” الذي يُقدمه نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر عبر قناة السعودية عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.