حقق مهاجم المرينغي، الفرنسي كريم بنزيما رقمًا سلبيًا خلال مباراة أوساسونا ضد الريال بعد إهداره لركلتين جزاء.

أوساسونا ضد الريال

ولعب أوساسونا ضد الريال بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بنتيجة 3/1، سجلهم؛ ديفيد ألابا، أسينسيو وفاسكيز، فيما أحرز بوديمير هدف فريقه الوحيد.

وبعد مباراة أوساسونا ضد الريال، رفع المرينغي رصيده إلى 78 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 44 نقطة في المركز التاسع.

كريم بنزيما يحقق رقمًا سلبيًا

وشهدت مباراة أوساسونا ضد الريال احتساب ركلتي جزاء للمرينغي عند الدقيقتين 52 و59، إلا أن بنزيما أضاعهما، ليصبح أول لاعب يهدر ركلتين في لقاء واحد بالدوري الإسباني منذ راؤول تامودو أمام ريال بيتيس في أبريل 2006.

وأصبح كريم بنزيما أول لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يهدر ركلات الجزاء في الدوري الإسباني الممتاز منذ موسم 2005/ 2006، حيث أضاع 4 من أصل 11 ركلة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

وفي السياق ذاته، علق كريم بنزيما على إهداره لركلتين جزاء عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، بنشر صورة لاحتفاله مع لاعبي ريال مدريد من المباراة، وقال: “شكرًا يا شباب.. لم أكن محظوظًا”.