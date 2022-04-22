بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أعلن المجمع عن طباعة الإصدار الجديد للقرآن الكريم وفق رواية البزي عن ابن كثير المكي.

لأول مرة في مجمع الملك فهد

وتتميز هذه الطبعة بأنها لأول مرة تطبع في مجمع الملك فهد، ويوافق المصحف الكريم برواية البزي عن ابن كثير المكي في صفحاته بدء ونهاية المصحف الكريم المطبوع في المجمع وفق رواية حفص الذي تبدأ كل صفحة فيه بآية وتنتهي بآية.

ويأتي إطلاق هذه الطبعة مواكبة للدعم اللامحدود الذي يجده المجمع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهم الله ــ الذين أولوا طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام من معالي الوزير المشرف العام على المجمع، الذي يؤكد دائمًا على أهمية مضاعفة الجهد لإيصال إصدارات المجمع للمسلمين بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس، وبمختلف الروايات.