أبدى وكيل أعمال اللاعبين الشهير، مينو رايولا استياءه من الأنباء التي انتشرت، قبل قليل، بشأن وفاته بعد معاناته خلال الفترة الماضية مع المرض.

مينو رايولا ينفي وفاته

وترددت أنباء، اليوم الخميس، عن وفاة مينو رايولا، حيث تعرض لمرض خطير في الرئة، وأكدت تقارير أنه لا علاقة له بمضاعفات فيروس كورونا، ولكن نفى طبيبه المعالج هذا الخبر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وذكر مينو رايولا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “للذين يتساءلون عن حالتي الصحية.. الحالة الصحية الحالية غاضب، لأنهم قتلوني للمرة الثانية خلال 4 أشهر.. يبدو أيضًا أنني قادر على إنعاش نفسي”.

صفقات تنتظر الحسم

ويُعد رايولا وكيلًا لأبرز نجوم كرة القدم، ومنهم؛ بول بوغبا، وإيرلينج هالاند، بجانب زلاتان إبراهيموفيتش وغيرهم، وينتظر أن يحسم العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب هالاند في مغادرة صفوف بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية، وارتبط اسمه بأندية ريال مدريد، برشلونة ومانشستر سيتي، فيما ينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم.