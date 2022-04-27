انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدات ضد ناساف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بالتعادل الإيجابي.

تعادل الوحدات ضد ناساف:

وبدأت مباراة الوحدات ضد ناساف التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، حيث تقدم الفريق الأوزبكي بعد مرور 3 دقائق فقط، عن طريق ماركو ستايفيتش بتسديدة قوية.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات بقوة، ما أجبر لاعبي الفريق الأوزبكي على التراجع، وأطلق أبو حشيش تسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى برديف، قبل أن يتعادل خالد عصام برأسية عند الدقيقة 33.

وكاد نورتشييف أن يتقدم من خطأ دفاعي، ولكن مرت تسديدته فوق المرمى، وعانى الفريق الأردني من البطء الشديد في مناطق الخطورة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الوحدات ضد ناساف بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداق الشوط الثاني، واصل الوحدات محاولاته من أجل التسجيل، ولعب سريوة عرضية، لعبها أحمد سمير، ولكن مرت فوق المرمى، قبل أن يسجل الفريق الأوزبكي الهدف الثاني عند الدقيقة 58 عن طريق نورشايف دربكة.

وكاد أحمد سمير أن يتعادل من تسديدة قوية، إلا أن الحارس تصدى لها، وسجل محمد أنس هدف التعادل من تسديدة عند الدقيقة 83، لتنتهي مباراة الوحدات ضد ناساف بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

ورفع الفريق الأوزبكي رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وضمن التأهل إلى دور الـ16 ضمن أفضل ثوانٍ، فيما تجمد رصيد الوحدات عند 6 نقاط في المركز الثالث.