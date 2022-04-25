لا تزال الفنانة المصرية نيللي كريم تثير الجدل حول دورها في مسلسل فاتن أمل حربي الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك.

وحول الجدل المثار بشأن المسلسل قالت كريم في لقاء تلفزيوني إن كل ما يهمها هو دورها من الناحية الفنية وهي تتعامل فيه مباشرة مع مخرج العمل.

عن مسلسل فاتن أمل حربي

وأضافت أنه إذا كان السيناريو يتعرض لقضايا دينية أو سياسية أو حتى اجتماعية يرفضها البعض فهناك فريق قانوني يقوم بمراجعة المسلسل ويمكن لمن يوجد لديه مشكلة في أي من هذه الجوانب مناقشة الأمر مع الفريق القانوني إنما هي ممثلة تؤدي دورها كما يطلبه المخرج.

وأشارت إلى أن مسلسل فاتن أمل حربي يناقش كافة القضايا التي تواجه المرأة المصرية ويكشف الثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية المصري.

معلومات عن نيللي كريم

هي فنانة مصرية أمها روسية الجنسية ووالدها مصري وأقامت في روسيا نحو 10 سنوات وبعد عودتها إلى مصر عام 1991، اشتركت في دار الأوبرا المصرية.

بدأت نيللي كريم مشوارها كراقصة باليه لتكون من أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية لكنها لفتت نظر الفنانة المصرية فاتن حمامة عندما شاهدتها في فوازير رمضان عام 1999 الذي كانت فكرة للمخرج أشرف لولي كتجديد لفوازير الفنانة نيللي.

وقررت فاتن حمامة اختيارها للمشاركة في مسلسل وجه القمر في عام 2000 ليكون هذا أول ظهور لها كممثلة، أما أول بطولة حقيقية لها كانت في مسلسل المستحي الذي توالت بعده تقديم عدة مسلسلات أقل شهرة. فيما كان أول أعمالها في السينما فيلم شباب على الهوا عام 2002 لكنها لم تحقق شهرة سينمائية إلا مع المطرب عامر منيب في فيلم سحر العيون.