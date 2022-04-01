أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، برونو فرنانديز حتى عام 2026.

برونو فرنانديز يجدد عقده

وكان برونو فرنانديز قد انضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الشتوي 2020، قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي بعقد يمتد حتى 2025.

وأشار حساب نادي مانشستر يونايتد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن برونو فرنانديز وقع عقدًا جديدًا ليستمر في صفوفه حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وخاض برونو صاحب الـ26 عامًا، 117 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، ونجح في تسجيل 49 هدفًا وصنع 39 آخرين.

حلم اللعب ليونايتد أصبح حقيقة

وقال برونو بعد التجديد: “منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى يونايتد، كانت لدي علاقة خاصة مع جماهيرنا الرائعة، لقد نشأت وأنا أشاهد هذا الفريق، كنت أحلم بالحصول على فرصة اللعب هنا يومًا ما”.

وتابع: “الحلم أصبح حقيقة، أتشرف بارتداء قميص مانشستر، والقتال من أجل فريقنا الرائع، هناك الكثير الذي أريد تحقيقه هنا، نريد أن نمنح الجماهير، النجاح الذي يستحقونه. لقد تشاركنا بعض اللحظات الرائعة، لكن الأفضل لم يأت بعد”.