يعاني بعض الرجال والنساء من مشكلة تساقط الشعر، أما النساء فإن شعرهن لو أصبح رقيقًا وهشًّا فإنه من غير المرجح أن يصبن بالصلع، وفي المقابل، يتساقط شعر الرجال أولاً من مقدمة الرأس ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالصلع من النساء.

ما الذي يسبب تساقط الشعر؟

يمكن أن يحدث الصلع بسبب الجينات أو عدم التوازن الهرموني أو المرض والعدوى أو نقص الفيتامينات أو حتى عادات تصفيف الشعر السيئة.

10 طرق لمنع تساقط الشعر:

أبرز موقع Daily Health Post الطبي والمختص بمجال الصحة 10 طرق للحماية من تساقط الشعر وهي كالتالي:

1- تناول الأطعمة المانعة للـ DHT

أحد العوامل المهمة وراء الصلع الذكوري هو هرمون ديهدروتستوستيرون (DHT)، وهناك بعض الأدوية التي تحجب هذا الهرمون لإبطاء تساقط الشعر، ولكن هناك بدائل طبيعية، حيث تم العثور على أطعمة معينة لعكس تساقط الشعر والسماح للشعر بإعادة النمو، مثل: الشاي الأخضر وبذور الكتان وبذور السمسم والبصل والكركم.

2- الأطعمة الغنية بالبيوتين

البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين B7، هو عنصر غذائي شائع يستخدم في الشامبو والمكملات الغذائية المصممة لإعادة نمو الشعر، ويمكن أن يسبب نقصه في مشاكل في الجلد والأظافر والشعر.

والمصادر الغذائية للبيوتين هي البيض والحليب والسلمون واللحوم العضوية والبطاطا الحلوة والبروكلي والسبانخ والمكسرات والبذور.

3- الأطعمة الغنية بالحديد

يمكن أن يرتبط تساقط الشعر عند الرجال والنساء بنقص الحديد، وقد أظهرت النتائج أن مكملات الحديد تقلل من تساقط الشعر لدى ثلث النساء، والأطعمة التي تحتوي على كمية جيدة من الحديد هي اللحوم والبيض والعدس والمكسرات والزبيب وبعض الخضار مثل السبانخ والبروكلي.

4- فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا مهمًّا في نمو بصيلات الشعر، ويرتبط نقصه بترقق الشعر وتساقطه، وأفضل مصدر له هو الشمس، فكل ما تحتاجه هو 15 إلى 20 دقيقة من ضوء الشمس يوميًا، كما يمكنك الحصول عليه من مصادر الطعام مثل السمك والبيض والحليب.

5- الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A وC وE ضرورية لشعر صحي، فهي تعزز من إنتاج الكولاجين الذي يساعد على تغذية البصيلات لتعزيز نمو الشعر.

وأفضل مصادر فيتامين أ هي الجزر والبيض والحليب، بينما فيتامين سي وفير في الحمضيات مثل البرتقال والليمون، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين هـ المكسرات والبذور وزيت جنين القمح والأفوكادو والسبانخ.

6- أوميجا 3 الدهنية

تناول الأوميجا 3 يوميًّا يساعد في تقليل تساقط الشعر وزيادة نموه، وتعمل أيضًا على تقليل الالتهابات التي قد تسبب تساقط الشعر، وأفضل مصادره الأسماك وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز.

7- الأطعمة الغنية بالزنك

يعد نقص الزنك أحد الأسباب المعروفة لتساقط الشعر، وفي دراسة أجريت في عام 2009، تم إعطاء مكملات الزنك للمرضى الذين تساقط شعرهم في بقع صغيرة بسبب داء الثعلبة، وهي حالة تهاجم فيها الخلايا المناعية بصيلات الشعر.

وبعد 3 أشهر من تناول مكملات الزنك، نبت الشعر عند 2 من كل 3 مرضى، ويمكنك الحصول على الزنك بشكل طبيعي من اللحوم والدواجن واللبن والحليب والفول والمكسرات والمأكولات البحرية مثل الكركند.

8- الحصول على المزيد من السيلينيوم

السيلينيوم هو معدن نادر يلعب دورًا حيويًّا في نمو الخلايا وتطورها، ويمكن أن يسبب نقصها تغيرات في بنية بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقط الشعر، وهو يتواجد في المكسرات والمأكولات البحرية.

9- تقليل التوتر

يعد الإجهاد أحد أسباب تساقط الشعر، لذا التحكم في مستويات التوتر يدعم نمو شعر صحي.

10- زيادة مستويات الأوكسجين في الدم

إن الحصول على ما يكفي من الأكسجين والعناصر الغذائية لفروة رأسك يشجع على نمو شعر قوي وصحي، ويمنع ترقق الشعر المبكر، ويمكنك تناول أطعمة مثل عصير الشمندر وممارسة الرياضة بانتظام لزيادة مستويات الأكسجين في الدم.