أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول سلوكيات المجتمع في رمضان وتناول الوجبات النوم ومشاهدة التلفزيون.

وجبتان إفطار قبل صلاة المغرب

وقد شارك في الاستطلاع 1089 من المشاركين، وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

50% يتناولون في رمضان وجبة واحدة قبل صلاة المغرب، و32% يتناولون وجبتين إفطار واحدة قبل صلاة المغرب وعشاء بعد الصلاة، فيما يتناول 18% وجبة عند الإفطار ووجبة عند التراويح.

وفيما يخص وقت النوم في رمضان، ينام 24% من العينة من 11 ليلًا إلى 1 صباحًا، فيما 25% يكون وقت نومهم من 1-3 صباحًا، و15% ينامون بعد 3 صباحًا، فيما 36% لا ينامون في الليل.

وقت تناول وجبة السحور

وحول وقت تناول وجبة السحور، فإن 9% من العينة يتناولونه عند الساعة 12 صباحًا، و15% في الساعة 1 صباحًا، فيما 24% يتناولون السحور الساعة 2 صباحًا، و36% الساعة الثالثة صباحًا، و16 % الساعة الرابعة.

وحول التجمع العائلي حول وجبة السحور، وجد الاستطلاع أن 71% من المواطنين يجتمعون مع عائلاتهم في وجبة السحور.

وحول الوقت المفضل لمشاهدة التلفزيون في رمضان، قال 57% من العينة إنهم لا يشاهدون التلفزيون في رمضان، و37% يشاهدونه في فترة ما بعد الإفطار، 4% لا يوجد لديهم وقت محدد، و2% عند السحور، و1% في نهار رمضان.

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