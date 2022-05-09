يسعى المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، للعودة إلى المشاركة سريعًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

أحمد حجازي يسعى للعودة سريعًا:

وأوضح الإعلامي علاء سعيد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أحمد حجازي أدى برنامجه التأهيلي واللياقي على فترتين اليوم، وذلك من أجل عودته بشكل سريع للمشاركة مع الفريق في المباريات.

وتعرض أحمد حجازي لإصابة قوية، نهاية يناير الماضي، خلال تواجده مع منتخب مصر، قبل أن تتأكد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في ألمانيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يستعد لمواجهة الهلال:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.