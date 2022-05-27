يسير المنتخب السعودي بشكل مميز مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، ما دفع اتحاد كرة القدم لتجديد عقده.

تجديد عقد المدرب الفرنسي

وكان اتحاد كرة القدم قد تعاقد مع رينارد لقيادة المنتخب السعودي في عام 2019، قبل أن يعلن بالأمس عن تجديد عقده حتى عام 2027، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه الأخضر طوال الفترة الماضية.

وبعد تجديد التعاقد، سيقود المدرب الفرنسي، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال البطولات التالية؛ كأس العالم 2022 و2026، وكأس آسيا 2023 و2027.

الأخضر يتألق مع رينارد

وقاد رينارد، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 23 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، وتعادل 4 مرات، فيما خسر 3 مواجهات، وتمكن لاعبو الأخضر من تسجيل 41 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

ويبدأ المدرب الفرنسي الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2022 خلال الفترة المقبلة، حيث سيخوض مرحلة الإعداد الأولى في إسبانيا، والتي ستشهد لعب وديتين ضد كولومبيا وفنزويلا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).