قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته لقائد وحدة أمن ميناء جيزان العميد ناصر بن علي الخلاف وأخيه محمد أحد منسوبي مكتب وكالة الأنباء السعودية بجازان في وفاة أربعة من أبنائهما إثر حادث مروري، سائلاً الله أن يتقبلهم بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتهما عبر الأخوان وجميع أفراد أسرتيهما عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم، داعين الله عزوجل أن يحفظ سموه، وأن يديم عليه الصحة والعافية وألا يريه أي مكروه.