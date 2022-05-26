تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة صعبة نظيره النصر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مواجهة صعبة بالجولة الـ28

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد النصر، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الراقي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث بـ54 نقطة.

الأهلي يسعى للابتعاد عن الخطر

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دائرة الخطر، بعد سقوطه في فخ التعادل ضد أبها في الجولة الماضية، ليبتعد بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، ما يصعب مباراته ضد النصر.

ويُعاني الراقي من الضعف الدفاعي، ما يهدد مرماه باستمرار، بجانب سوء استغلال الفرص أمام المرمى، ويسعى المدرب الأوروغوياني روبرت سيبولدي معالجة الأخطاء والظهور بشكل أفضل في مباراة النصر المقبلة.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتاج إلى 7 نقاط من أصل 9 نقاط متاحين، لضمان البقاء وسط الكبار في الموسم المقبل.