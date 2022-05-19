حسمت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، موقفها من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، حمدي فتحي بعد نهاية الموسم الحالي.

الأهلي يتمسك باستمرار حمدي فتحي

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تسعى لضم حمدي فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الموسم الرياضي الحالي.

وأوضح برنامج “صباح أون تايم” عبر قناة “أون تايم سبورتس”، بناء على مصدر داخل النادي الأهلي، أن الإدارة ترفض نهائيًا التفريط في خدمات حمدي فتحي، ونفى تلقيه عروضًا خليجية، مؤكدًا استمراره مع الفريق.

النصر يسعى لتدعيم صفوفه

وتطمح إدارة نادي النصر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي، لمصالحة الجماهير، والظهور بشكل مميز الموسم المقبل، للمنافسة على جميع البطولات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما ودع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين