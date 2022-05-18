يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة بريقه في الدوري المصري الممتاز، وتجاوز عقبة البنك الأهلي اليوم.

مواجهة اليوم في الجولة الـ19

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد البنك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت السعودية، على ملعب المقاولون العرب، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ19 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 14 لقاء، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالبنك الأهلي المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مواجهة.

الأهلي يسعى لاستعادة بريقه محليًا

ويُعاني المارد الأحمر بقيادة مدربه بيتسو موسيماني من تراجع النتائج في الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف دون رد أمام المصري البورسعيدي، وسقط في فخ التعادل السلبي ضد طلائع الجيش، ثم تعادل إيجابيًا بنتيجة 1/1 أمام سيراميكا كيلوباترا.

وتطمح الجماهير في استعادة الفريق الأول لكرة القدم لبريقه في مباراة اليوم ضد البنك الأهلي والتقدم في الترتيب، خاصة أن الزمالك متصدر الترتيب خسر مباراتين متتاليتين، كما تعثر بيراميدز الوصيف بتعادل سلبي أمام فاركو.

كما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد تجاوز عقبة وفاق سطيف الجزائري، وتأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي.