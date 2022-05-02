عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على إيسترن كومباني.

فوز الزمالك ضد إيسترن كومباني

ولعب الزمالك ضد إيسترن كومباني، مساء الأحد، على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري لكرة القدم، بتحقيق الفريق الأبيض لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

ونجح الزمالك في التقدم عن طريق عمر السعيد، وسجل محمود حمدي الونش هدف التعادل بالخطأ في مرماه، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز عند الدقيقة 91، ليعزز صدارة الأبيض لجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، كالتالي؛ الزمالك في الصدارة برصيد 41 نقطة، يليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برصيد 33 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، يليه فيوتشر بـ28 نقطة، ثم سموحة برصيد 27 نقطة، وحل البنك الأهلي سادسًا بـ23 نقطة، بالتساوي مع فاركو، ثم طلائع الجيش برصيد 22 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع غزل المحلة، ثم المصري والاتحاد السكندري بـ19 نقطة، يليه سيراميكا كيلوباترا برصيد 18 نقطة.

ويقع الجونة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب، ثم الإسماعيلي برصيد 11 نقطة، يليه مصر المقاصة بـ10 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني متذيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.