يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة فهد بن نافل للتعاقد مع مهاجم العين الإماراتي، التوجولي لابا كودجو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يفاوض اللاعب

وأكدت الإعلامية شيما صابر عبر قناة أون تايم سبورت، أن هناك منافسة قوية لضم اللاعب التوجولي، وقالت: “لابا كودجو تم عرضه في الساعات الماضية من جانب أحد وكلاء اللاعبين على إدارة نادي الزمالك”.

وتابعت: “الزمالك يرغب بشدة في خطوة ضم اللاعب ولكن العقبة تتمثل في المقابل المادي الكبير الذي يحصل عليه لابا كودجو، إدارة العين الإماراتي لا تمانع خطوة بيع اللاعب في نهاية الموسم الحالي، وذلك حال وصول عرض قوي لضمه”.

الأهلي يُنافس لحسم صفقة لابا كودجو

وواصلت تصريحاتها قائلة: ” النادي الأهلي السعودي دخل بقوة في مفاوضات التعاقد مع لابا كودجو وذلك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفة المقبلة”.

واختتمت تصريحاتها قائلة: “دخول النادي الأهلي السعودي في الصفقة، جعل الإدارة البيضاء تتراجع بسبب صعوبة ضم اللاعب بسبب المقابل المالي رغم الاقتناع الشديد بإمكانياته الفنية”.

وتطمح إدارة النادي الأهلي في حسم الصفقة، خاصة أنها تطمح في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، أملًا في تحسن المستوى الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).