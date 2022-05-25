أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، عن غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لفترة طويلة بسبب الإصابة.

إبراهيموفيتش يخضع لجراحة

وذكر نادي ميلان: “خضع مهاجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش لعملية جراحية، اليوم، في مستشفى ليون ليونيل جان ميرموز، أجراها الطبيب برتراند سونيري، بحضور ستيفانو ماتسوني كبير أطباء النادي”.

وتابع النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “كان مقررًا لزلاتان إجراء تلك الجراحة منذ فترة طويلة، واللاعب لن يعود إلى الملاعب قبل سبعة أو ثمانية أشهر”.

وعاد زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان في يناير عام 2020، إلا أنه عانى من كثرة الإصابات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وغاب عن 18 مواجهة بسبب المشاكل البدنية.

ميلان يتوج بالدوري الإيطالي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 86 نقطة، للمرة الأولى منذ موسم 2010/ 2011، فيما جاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 84 نقطة.