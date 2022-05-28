يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم السبت، قمة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/ 2022.

تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد:

وسيكون التشكيل المتوقع لـ ليفربول مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيـ روبيرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد، تياجو ألكانتارا، فابينيو، هندرسون، ساديو ماني، لويس دياز، محمد صلاح”.

أما تشكيل ريال مدريد فسيكون مكونًا من: “تيبو كورتوا في حراسة المرمى، ميليتاو، ناتشو، ميندي، كارفخال، مودريتش، كاسيميرو، كروس، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور، فالفيردي”.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد ريال مدريد:

وستنقل قنوات Bein Sports 1HD PRemium ، Match Football 1 ، TVP 1 HD، المباراة.

جدير بالذكر أن ليفربول يسعى للفوز باللقب السابع في تاريخه في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يرغب فريق ريال مدريد في أن يُتوج باللقب رقم 14 في تاريخه.

وكان ليفربول تأهل لـ نهائي دوري الأبطال على حساب فريق فياريال الإسباني، بينما تأهل ريال مدريد على حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 بطولة، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من مدينة سان بطرسبورج الروسية، ليقرر إسناد مهمة تنظيم المباراة النهائية إلى فرنسا على ملعب “إستاد دو فرانس” في العاصمة الفرنسية باريس.

وتبدأ المباراة بين الفريقين في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة.