يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، غدًا السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وتنطلق المباراة مساء الغد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة للمباراة:

وستنقل قنوات Bein Sports 1HD PRemium ، Match Football 1 ، TVP 1 HD، المباراة.

جدير بالذكر أن ليفربول يسعى للفوز باللقب السابع في تاريخه في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يرغب فريق ريال مدريد في أن يُتوج باللقب رقم 14 في تاريخه.

وكان ليفربول تأهل لـ نهائي دوري الأبطال على حساب فريق فياريال الإسباني، بينما تأهل ريال مدريد على حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 بطولة، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من مدينة سان بطرسبورج الروسية، ليقرر إسناد مهمة تنظيم المباراة النهائية إلى فرنسا على ملعب “إستاد دو فرانس” في العاصمة الفرنسية باريس.

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد بـ نهائي دوري أبطال أوروبا:

وسبق لـ ليفربول أن قابل فريق ريال مدريد مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كانت المرة الأولى في عام 1981 بباريس وفاز ليفربول وقتها باللقب، والمرة الثانية في عام 2018 في ويلز، وفاز ريال مدريد باللقب.