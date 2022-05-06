تترقب الجماهير كلاسيكو النصر والشباب اليوم، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كلاسيكو النصر والشباب بالجولة الـ26

ويلعب النصر والشباب، عند الساعة 8:50 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتشابه ظروف النصر والشباب قبل الكلاسيكو، حيث يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة عن الليوث صاحب المركز الرابع.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ المديران الفنيان الأرجنتيني ميغيل روسو والروماني ماريوس سوموديكا بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في الظهور بشكل مميز، وتسجيل هدف مبكر لتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط.

ويتوقع أن يبدأ العالمي مباراة النصر والشباب اليوم بالتشكيل التالي؛ أمين بخاري، منصور الشمري، علي لاجامي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، خالد الغنام، سامي النجعي، أنسيلمو، عبدالفتاح عسيري وأندرسون تاليسكا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الشباب مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ فواز القرني، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، فواز الصقور، ندياي، إيفر بانيغا، باولينيو، هتان باهبري وكارلوس جونيور.