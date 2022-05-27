استقرت إدارة نادي التعاون على استمرار المدير الفني الوطني محمد العبدلي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، أملًا في تحقيق نتائج إيجابية.

العبدلي يطمح للبقاء

ويُعد العبدلي هو رابع مدير فني يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هذا الموسم، بعد الإنجليزي نيستور إل مايسترو، البرتغالي جوزيه جوميز والهولندي جون فان بروم.

ونجح العبدلي في قيادة سكري القصيم لتحقيق الفوز على الباطن في أول مباراة بعد إقالة بروم، الأمر الذي دفع الإدارة لتجديد الثقة فيه حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراتين على الأقل، لضمان البقاء وسط الكبار في الموسم المقبل.

التعاون ضد الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل سكري القصيم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز السادس برصيد 34 نقطة.