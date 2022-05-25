أبدت جماهير النصر استياءها من تكرار غياب عبدالفتاح آدم عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، بسبب الإصابات.

الغياب عن مواجهة الأهلي

وتأكد غياب عبدالفتاح آدم عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأهلي، لمواصلة أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، وطالبت الإدارة برحيله.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد النصر على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جماهير النصر تطالب برحيل عبدالفتاح آدم

وكان النصر قد أعار آدم إلى الرائد، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي نوفمبر عام 2020، ليخضع لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي، وعاد إلى النصر، ولكنه غاب معظم مباريات الموسم الحالي للإصابة.

وتفاعلت الجماهير النصراوية مع خبر غياب عبدالفتاح آدم عن مواجهة الأهلي المقبلة للإصابة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال نواف الآسيوي: “هذه المباراة رقم 28 التي يغيب عنها اللاعب مع النصر هذا الموسم فقط!”.

وعلق آخر قائلًا: “هو متى حضر عشان يغيب.. أتمنى خروج وليد عبدالله، عبدالفتاح عسيري، عبدالفتاح آدم وحمد المنصور من النادي اليوم قبل بكرة”، وكتب آخر: “السؤال اللي حير العلماء والمتابعين والنصراويين بالذات.. ما نوع هذه الإصابة؟!”

وكتب آخر: “عبدالفتاح آدم متى آخر مرة شارك؟.. وهل له تأثير قوي في الفريق! .. للأمانة فيه لاعبين في النصر أتمنى استبدالهم والاستغناء حتى تكون الدكة مثل مستوى الأساسي.. استغلوا وجود الأمير الكريم خالد بن فهد عندكم فلن يأتي في زمن النصر داعم مثله ولن يتكرر أبدًا”.