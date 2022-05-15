عقد رئيس نادي الاتفاق، خالد الدبل، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، لتحفيزهم على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

الدبل يجتمع باللاعبين:

وأكد الدبل خلال اجتماعه بأنه يجب استغلال تغيير جدولة المباريات الـ4 المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصورة إيجابية لمصلحة الفريق والمحافظة على مكتسبات معسكر أبو ظبي.

وشدد رئيس نادي الاتفاق، على أهمية مضاعفة الجهود واستكمال الحضور الذهني والبدني والتكتيكي، لخوض باقي المباريات بأعلى جاهزية وتحقيق الانتصارات للتقدم في جدول ترتيب الدوري.

الاتفاق يواصل تدريباته:

وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية اليوم على ملعبه الرديف، وذلك بعد أن تمتع اللاعبين براحة بالأمس، بعد تأجيل مواجهة الحزم.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق اللاعبين الجانب التكتيكي، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.