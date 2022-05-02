علق القانوني محمد الدويش على قرار غرفة فض المنازعات ضد نادي الهلال ولاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمد كنو.

الدويش يعلق على قرار فض المنازعات

وقال محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويت”: “لا زلتُ عند رأيي أنّ غرفة فض المنازعات حقوقية وليست جزائية بدليل عدم وجود عقوبة بلائحتها”.

وتابع الدويش تعليقه قائلًا: “العقوبة التي أوقعتها على الهلال ومحمد كنو بلائحة الاحتراف (م 43 فقرة 5,4)؛ وتُوقعها نيابةً عن لجنة الاحتراف بمنازعة إنهاء عقد وليس بمخالفة توقيع لناديين”.

العقوبة الموقعة على محمد كنو والهلال

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الزعيم، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الأزرق من التسجيل لمدة فترتين.