شهدت الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسجيل 5 أندية لـ 4 أهداف في مباراة واحدة.

البداية كانت في مباراة الاتفاق والتعاون، حيث فاز الاتفاق برباعية دون رد، بينما تعادل الفتح مع الاتحاد بأربعة أهداف لكل فريق.

وفاز النصر على الشباب برباعية لهدفين، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الهلال على ضمك مساء أمس.

جولة تعرف الغزارة التهديفية

كما شهدت المرحلة أيضًا، الفوز في 4 مباريات فقط رغم الغزارة التهديفية وكان الفوز فيها من نصيب فرق الهلال والنصر والاتفاق والحزم فيما سيطر التعادل نفسه على 4 لقاءات أخرى مثل أبها والفيصلي اللقاء الوحيد في الجولة الذي انتهى بالتعادل السلبي بينما كانت باقي التعادلات إيجابية منها تعادل الأهلي مع الباطن في مفاجأة كبيرة 2-2.

وتم تسجيل 36 هدفًا في 8 مباريات خلال الجولة 26، حيث كانت مباراة الاتحاد والفتح الأكثر تهديفًا وشهدت تسجيل 8 أهداف بواقع 4 أهداف للفريقين.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ26

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 52 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 51 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 33 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 30 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 29 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، الطائي بالمركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، الاتفاق في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، الباطن بالمركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 17 نقطة.