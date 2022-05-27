يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الرائد.

نتائج الرائد ضد الشباب

ولعب الرائد ضد الشباب 27 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لليوث، حيث حقق الفوز 10 مرات، مقابل 6 انتصارات للفريق الريداوي، فيما تعادلا 11 مرة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب، فيما يسعى الليوث لمواصلة الانتصارات، أملًا في تعثر النصر وخطف المركز الثالث منه.

مباراة اليوم في الدوري

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الشباب عند التاسعة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الليوث في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.