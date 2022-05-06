اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي ضد الباطن، ما أثار غضب جماهيره، خوفًا من شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم.

الأهلي يُعاني من الضغوط النفسية

وعلق الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر، على غضب الجمهور، قائلًا: “من يستخسر أو يرفض على الجماهير الأهلاوية زعلها أو غضبها أو مطالباتها”.

وتابع: “فهذا لا يشعر مثل ما يشعرون ويتألمون وهم يشاهدون حال فريقهم في وضع كوارثي موسم كامل.. وسط تجاهل كامل من إدارة فريقهم لكل مطالباتهم طوال الموسم.. الجمهور الوحيد الذي يحق له ما لا يحق لغيره”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأهلي بالأمس واضح عليه الضغوط النفسية وكنت فاقد العشم في إدارة الكرة يخرجون اللاعبين من هذه الضغوط”.

واختتم حديثه عن الأهلي قائلًا: “أتمنى إحضار متخصص في استخراج القدرات كإبراهيم الصيني مثلاً للعمل مع الفريق بقية المباريات المتبقية ومساعدة اللاعبين نفسياً ورفع قدراتهم وتركيزهم.. أتمنى عدم المكابرة وما تحضروه”.

التعادل ضد الباطن

ولعب الباطن ضد الأهلي بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكاد الفريق السماوي أن يخطف نقاط المباراة، إلا أن الراقي تعادل في الوقت القاتل، لتنتهي بنتيجة 2/2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الراقي إلى 29 نقطة في المركز التاسع.