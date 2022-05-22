انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الحتماوي بهدفين مقابل هدف.

تقدم الطائي بهدف:

وبدأت مباراة الفتح ضد الطائي المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح مختار علي في هز الشباك عند الدقيقة 23.

وتلقى عرضية مميزة من الجانب الأيمن؛ ليقابلها بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، ويسجل الهدف الأول، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الحتماوي.

الفتح يتعادل ودينر يهز الشباك سريعًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين أملًا في تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح أيمن الخليف في هز الشباك بالتعادل عند الدقيقة 70 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن غوميز دينر من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 78 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الطائي ضد الفتح بنتيجة 2/ 1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 32 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الطائي إلى 31 نقطة في المركز التاسع.