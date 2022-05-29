انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم النموذجي بثنائية دون رد.

تقدم الفتح ضد ضمك:

وبدأت مباراة ضمك ضد الفتح المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط النموذجي قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة.

وسجل فراس البريكان الهدف الأول بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيسر، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 15 برأسية رائعة بعد عرضية من كريستيان كويفا.

واستمرت محاولات النموذجي، وتألق حارس المرمى مصطفى زغبة وتصدى لتسديدة قوية من مراد باتنا، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ضمك ضد الفتح بثنائية نظيفة.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.