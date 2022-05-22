يرفع الفريق الكروي الأول بنادي أبها شعار ” الفوز الأول في جدة” اليوم عند مواجهة النادي الأهلي في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها لا يعرف طعم الفوز في جدة

وسبق لـ أبها أن واجه الراقي في 3 مباريات بـ جدة، ووقتها خسر أبها المباريات الـ3.

تاريخ مواجهات الأهلي وأبها بـ دوري المحترفين

ولعب أبها ضد الراقي 7 مباريات في دوري المحترفين، حيث فاز الراقي في 3 لقاءات بـ جدة، بينما فاز أبها مرتين في المحالة، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مناسبتين.

وكان أبها هزم الراقي في ذهاب دوري المحترفين الموسم الحالي بنتيجة هدفين دون رد.

ويتواجد أبها بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 33 نقطة، أما الأهلي فمتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.