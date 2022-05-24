يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مستوى مميزًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الفيحاء يتألق دفاعيًا

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رقمًا مميزًا بعد تعادله سلبيًا ضد نظيره ضمك بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعد هذه المباراة هي الـ12 التي يُحافظ فيها الفريق الفيحاوي على نظافة شباكه، والمرة الـ11 التي لم يستقبل فيها أهدافًا على ملعبه من أصل 13 لقاء، في رقم غير مسبوق بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين

مواجهة قوية ضد التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الفيحاوي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.