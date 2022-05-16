أبدى الإعلامي عبدالعزيز المريسل استياءه من أسلوب التحريض الذي يستخدمه البعض في الوسط الرياضي، الأمر الذي يُثير الجماهير.

جستنيه ينتقد أسلوب التحريض:

وقال الإعلامي عدنان جستنيه: “حينما تعجز عن مواجهة الحقيقة تستخدم أسلوب التحريض، حينما تفقد القدرة على مواجهة الرأي بالرأي الآخر تستخدم أسلوب (العاجز) باللجوء للكذب ونشر الشائعات المغرضة”.

وتابع: “حينما تشعر بالخوف والرعب من خصمك تدعي البراءة والمثالية وقد كنت قبلها توجه اتهامات بالجملة وتشكك في لجان حول قضية أم القضايا”، ليرد المريسل قائلًا: “اتفق.. فالتحريض أسلوب العاجز”.

المريسل ينتقد الشمراني:

وعلق عبدالعزيز المريسل عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “التحريض أسلوب العجزة”، وقام بالإشارة إلى الإعلامي أحمد الشمراني، كاشفًا عن موقف سابق قام به عندما هاجم الحكم خالد صلوي ووصف إدارته لمباراة بـ”الكارثة”.

ونشر المريسل، تغريدة جستنيه ردًا على الشمراني، وقال: “التشكيك في قرارات الحكم بالطريقة التي جاءت على لسان أحمد الشمراني، تستدعي من اتحاد كرة القدم ومن لجنة الحكام التحقيق بما ما يثبت صحة ما ذكره أو إدانته إذا تجنى على الحكم، فما ذكره وهو ليس في حالة انفعال يجب ألا يمر مرور الكرام”.

الشمراني يهاجم الحكم خالد صلوي:

وسبق أن هاجم أحمد الشمراني، حكم مباراة الاتحاد والفتح ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وأكد أن ما قام به خالد صلوي “كارثة”، مطالبًا لجنة الحكام بمراجعة المواجهة.

وكان خالد الصلوي قد منح 18 بطاقة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وشهدت المباراة احتجاجات كبيرة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.