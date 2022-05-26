حرصت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الإدارة تحفز اللاعبين

وأكدت تقارير صحافية أن الإدارة رصدت مكافأة تصل إلى 100 ألف ريال لكل لاعب، في مواصلة التألق بالجولات المتبقية، وتحقيق الانتصارات، لضمان البقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الفيصلي والفيحاء خارج ملعبه، فيما يلعب على أرضه ضد الاتحاد.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعد فترة التوقف الأخيرة، حيث ظهر تطور الأداء دفاعيًا وهجوميًا، وفاز على الحزم في الجولة الماضية بنتيجة 5/2.

الاتفاق ضد الفيصلي

ويلعب الاتفاق ضد الفيصلي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتتشابه ظروف الفريقين، حيث يملك فارس الدهناء 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن عنابي سدير.