عقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، خالد الدبل، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حثهم على مواصلة التألق وتحقيق الانتصارات.

الدبل يطالب اللاعبين مضاعفة الجهد:

وبارك الدبل للاعبين بعد الفوز على الحزم بنتيجة 5/ 2، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة، ولكن بقي الأهم وهي المواجهات الثلاث الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام فرق الفيصلي، الاتحاد والفيحاء.

وشدد رئيس نادي الاتفاق خلال اجتماعه باللاعبين على أهمية مضاعفة الجهود واستشعار خطورة المرحلة المقبلة؛ والتي تتطلب السعي بكل قوة للظفر بالنقاط الثلاث والتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري.

الاتفاق يواصل تدريباته

وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعبه الرديف استعدادًا لمواجهة نظيره الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بتدريبات الإحماء، ثم تمارين لياقية على عدة محطات، وطبق اللاعبون بعد ذلك الجانب التكتيكي واختتم المران بمناورة من شوطين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.