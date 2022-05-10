كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الثلاثاء، عن الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا بداية من منافسات موسم 2024/ 2025.

تفاصيل نظام دوري أبطال أوروبا الجديد:

وذكر “يويفا” في بيان عبر موقعه الرسمي: “سيزداد عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى 36 فريقًا، بدلًا من 32 في النظام الحالي، وسيتحول الدور الأول إلى نظام الدوري بدلًا من التقسيم إلى عدة مجموعات”.

وتابع: “ستلعب جميع الفرق المشاركة 8 مباريات في الدور الأول ضد 8 منافسين مختلفين (4 مباريات على أرضها، و4 مباريات خارج أرضها) بدلًا من خوض 6 مباريات ضد 3 فرق في النظام الحالي”.

وأضاف: “ستتأهل الفرق الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا تلقائيًّا إلى ثمن النهائي، بينما تتنافس الفرق التي تأتي من المركز التاسع إلى المركز الـ24 في مباريات فاصلة ذهابًا وإيابًا لحسم التأهل إلى دور الـ16″.

تغييرات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر:

وواصل “يويفا”، في بيانه قائلًا: “سيتم أيضًا تطبيق تغييرات مماثلة في الدور الأول في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، لكن البطولة الأخيرة ستشهد 6 مباريات فقط في الدور الأول”.

وأشار إلى أن الاتحاد المحلي صاحب التصنيف الخامس في أوروبا سيمنح مقعدًا إضافيًّا يذهب إلى الفريق صاحب المركز الثالث بالدوري لديه، كما سيتأهل أحد أبطال الدوريات الأقل تصنيفًا في أوروبا مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحصل الاتحادان الأعلى في التصنيف بالموسم السابق على مقعد إضافي لكل منهما، وسيتم هذا الأمر من خلال حساب عدد النقاط التي حققها كل اتحاد مقسومًا على عدد الفرق التي شاركت قاريًّا في ذلك الموسم.