تترقب الجماهير مباراة الاتفاق ضد الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية بين الفريقين لخطف الثلاث نقاط.

الاتفاق ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم غد الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.

الفريقان يسعيان لتحقيق الفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الظهور بشكل مميز مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث نجح في الفوز على التعاون برباعية نظيفة الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة انتفاضته وتجاوز عقبة الهلال.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تراجع النتائج هذا الموسم، ويُصارع لعدم الهبوط، إلا أنه أنعش حظوظه في البقاء بعد فوزه برباعية ضد التعاون، ما يحفزه لمواصلة التألق.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تجاوز عقبة ضمك بنتيجة 4/2، لتقليص الفارق مع الاتحاد قبل مواجهتهما المرتقبة، يوم الأحد المقبل، في ظل المنافسة القوية على اللقب.